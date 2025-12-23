سبورت: جلسة بين فليك وليفاندوفسكي لحسم مصيره مع برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

يواصل الغموض إحاطة مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، في ظل عدم حسم وجهته المقبلة حتى الآن.

وقام برشلونة بتمديد عقد المهاجم البولندي الموسم الماضي بعدما تجاوز حاجز 40 هدفا تحت قيادة هانز فليك، إلا أن موسمه الحالي شهد معاناة من الإصابات وتراجع الاستمرارية، إلى جانب منافسة مباشرة مع فيران توريس الذي نال ثقة المدرب بشكل أكبر مؤخرا.

وكشفت صحيفة سبورت أن فليك سيعقد جلسة مع ليفاندوفسكي في يناير لمناقشة خططه للموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى قوة العلاقة بين فليك وليفاندوفسكي منذ فترتهما السابقة في بايرن ميونيخ.

وفي حال رأى المدرب الألماني أن اللاعب لا يزال قادرا على تقديم الإضافة، فلن يعارض فكرة تجديد عقده.

وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 18 مشاركة، لكنه بدأ أساسيا في 10 مباريات فقط من أصل 25 خاضها الفريق، فيما غاب عن 4 مباريات بسبب الإصابة.

وأوضحت التقارير أن أي تجديد محتمل سيكون مشروطا بتقليص دور اللاعب داخل الملعب وخفض راتبه، وهي شروط قد يقبل بها ليفاندوفسكي نظرا لاستقراره في كتالونيا، على أن يتوقف الأمر على حجم التخفيض في الدور والأجر.

وفي المقابل، يملك المهاجم المخضرم خيارات أخرى، أبرزها اهتمام من ميلان لضمه في تجربة أخيرة بالدوري الإيطالي، إلى جانب عروض من الدوري الأمريكي يتقدمها نادي شيكاغو فاير، فيما أبدت أندية سعودية اهتماما به في فترات سابقة دون أن يكون اللاعب متحمسا للانتقال إلى الشرق الأوسط.