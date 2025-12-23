سبورت: جلسة بين فليك وليفاندوفسكي لحسم مصيره مع برشلونة

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يواصل الغموض إحاطة مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، في ظل عدم حسم وجهته المقبلة حتى الآن.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ختام 2025 في الصدارة.. برشلونة يكسر سلسلة فياريال بثنائية رافينيا ويامال تشكيل برشلونة - جارسيا في الوسط بدلا من بيدري.. وتوريس يقود الهجوم ضد فياريال

وقام برشلونة بتمديد عقد المهاجم البولندي الموسم الماضي بعدما تجاوز حاجز 40 هدفا تحت قيادة هانز فليك، إلا أن موسمه الحالي شهد معاناة من الإصابات وتراجع الاستمرارية، إلى جانب منافسة مباشرة مع فيران توريس الذي نال ثقة المدرب بشكل أكبر مؤخرا.

وكشفت صحيفة سبورت أن فليك سيعقد جلسة مع ليفاندوفسكي في يناير لمناقشة خططه للموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى قوة العلاقة بين فليك وليفاندوفسكي منذ فترتهما السابقة في بايرن ميونيخ.

وفي حال رأى المدرب الألماني أن اللاعب لا يزال قادرا على تقديم الإضافة، فلن يعارض فكرة تجديد عقده.

وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 18 مشاركة، لكنه بدأ أساسيا في 10 مباريات فقط من أصل 25 خاضها الفريق، فيما غاب عن 4 مباريات بسبب الإصابة.

وأوضحت التقارير أن أي تجديد محتمل سيكون مشروطا بتقليص دور اللاعب داخل الملعب وخفض راتبه، وهي شروط قد يقبل بها ليفاندوفسكي نظرا لاستقراره في كتالونيا، على أن يتوقف الأمر على حجم التخفيض في الدور والأجر.

وفي المقابل، يملك المهاجم المخضرم خيارات أخرى، أبرزها اهتمام من ميلان لضمه في تجربة أخيرة بالدوري الإيطالي، إلى جانب عروض من الدوري الأمريكي يتقدمها نادي شيكاغو فاير، فيما أبدت أندية سعودية اهتماما به في فترات سابقة دون أن يكون اللاعب متحمسا للانتقال إلى الشرق الأوسط.

برشلونة ليفاندوفسكي فليك
نرشح لكم
ليون يضم إندريك من ريال مدريد تقرير: ريال مدريد يخطط لضم نيفيز من الهلال بيدري: أتمنى اللعب مجددا مع ميسي لأنه الأفضل في التاريخ تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة تقرير: أستون فيلا يستفسر عن إمكانية ضم تير شتيجن في يناير باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا
أخر الأخبار
كأس العاصمة – وادي دجلة يهزم مودرن بثلاثية 3 دقيقة | الدوري المصري
14 تصدي لا يكفي 7 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس مصر - موعد مباراة الأهلي ضد وي 10 دقيقة | الكرة المصرية
كأس عاصمة مصر - غزل المحلة يحقق انتصاره الأول ويهزم الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أمم إفريقيا- أوسيمين ولوكمان يقودان هجوم نيجيريا.. وساماتا أساسي مع تنزانيا 21 دقيقة | أمم إفريقيا
ليون يضم إندريك من ريال مدريد 41 دقيقة | الدوري الإسباني
تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي 51 دقيقة | الكرة المصرية
أبو العلا يكشف نتيجة الفحوصات الطبية لإصابتي مصطفى محمد وحمدي.. وغياب محتمل 53 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519775/سبورت-جلسة-بين-فليك-وليفاندوفسكي-لحسم-مصيره-مع-برشلونة