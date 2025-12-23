بيدري: أتمنى اللعب مجددا مع ميسي لأنه الأفضل في التاريخ

بيدري النادي : برشلونة ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي برشلونة

كشف بيدري لاعب برشلونة عن رغبته في اللعب مجددا إلى جانب ليونيل ميسي، مشددا على أن النادي الكتالوني لا يزال المكان المثالي بالنسبة له.

ودائما ما يرتبط ليونيل ميسي بالانتقال إلى صفوف برشلونة منذ رحيله إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

وقال بيدري خلال تصريحات أدلى بها في حوار مع مجلة Esquire الإسبانية: "لم أتحدث مع ميسي في الفترة الأخيرة، ورأيت صورته في كامب نو عبر مواقع التواصل بعدما انتشرت في كل مكان".

وأضاف "بالتأكيد أحب أن ألعب معه مرة أخرى دون أي شك. هو الأفضل في التاريخ، وساعدني كثيرا خلال العام الذي لعبنا فيه معا".

أما عن ولاية هانز فليك الحالية فأوضح "التغيير كان كبيرا على مستوى الجدية داخل النادي. منح الفريق لمسة ألمانية واضحة، ففي الحياة اليومية هو قريب منا، يساعدنا دائما ويمنحنا نصائح خاصة على المستوى الخططي".

أما عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد فأوضح "تألمت من كل شيء، الخسارة والطرد وهو الأول في مسيرتي، ثم معرفة خبر الإصابة، كان الأمر صعبا للغاية".

وبسؤاله عن إمكانية تكرار الثلاثية أجاب "لم لا؟ الأمر ليس سهلا، لكن آمل أن نكرر الثلاثية المحلية ونفوز أيضا بدوري أبطال أوروبا".

واختتم بيدري تصريحاته "أفتقد اللعب في ساحة القرية مع أصدقائي حتى تنادينا أمهاتنا للعشاء. كان الأمر متعة خالصة، واليوم لا يزال الحلم مستمرا، وأتمنى أن أشارك الملعب مجددا مع ميسي".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف عقب مرور 18 جولة.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام إسبانيول في ختام الدور الأول يوم 3 يناير المقبل.