فولكروج يخضع للكشف الطبي مع ميلان

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 17:00

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج

يخضع الألماني نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام يونايتد للكشف الطبي مع ميلان تمهيدا لانتقاله في يناير المقبل.

وأوضحت التقارير أن وست هام وافق على إعارته مجانا حتى نهاية الموسم.

مع تكفّل نادي ميلان بكامل راتب اللاعب.

قبل ساعات، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي ميلان اقترب من التوصل إلى اتفاق مع وست هام يونايتد بشأن ضم المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وتلقى نادي وست هام عرضًا رسميًا يتمثل في إعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء.

وبموجب العرض، سيتكفل ميلان بدفع الراتب الكامل لفولكروج حتى نهاية الموسم، دون وجود أي رسوم إعارة، وفقا للتقرير.

ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي في القريب العاجل، في ظل جاهزية فولكروج للخضوع للفحص الطبي.

وكان فولكروج قد انتقل إلى وست هام في صيف 2024 قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكنه لم ينجح في فرض نفسه بشكل كامل مع الفريق الإنجليزي، خاصة في ظل تعرضه لعدة إصابات أثرت على مشاركاته واستمراريته.

نيكلاس فولكروج وست هام يونايتد ميلان
