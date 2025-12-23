انتهت كأس عاصمة مصر - غزل المحلة (2)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 16:52
كتب : FilGoal
يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.
وحصد الأهلي 3 نقاط من أول مباراتين خاضهم في البطولة، بينما خسر غزل المحلة مباراته الوحيدة.
نهاية المباراة
ق83 إنقاذ من على خط مرمى غزل المحلة
ق63 جوووول سعيدي كوبنديلا يضيف الثاني للمحلة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق52 تأكيد إلغاء الهدف بعد 5 دقائق من المراجعة
ق47 هدف غير محتسب لمحمد عبد اللطيف جريندو
ق43 جووووول عمر سيد معوض
ق35 إلغاء ركلة الجزاء
ق34 ركلة جزاء لصالح المحلة
ق28 إلغاء هدف الأهلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق25 جووووول كاظم إبراهيما
ق9 جووووول أول من رشاد العرفاوي
انطلاق المباراة
