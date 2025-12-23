مباشر أمم إفريقيا - السنغال (2)-(0) بوتسوانا.. جوووول الثاني

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - السنغال ضد السودان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة السنغال ضد بوتسوانا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق57. جووووول الثاني للسنغال عن طريق نيكولاس جاكسون بعد مرور رائع من المدافع داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جووووول أول للسنغال عن طريق نيكولاس جاكسون مستغلا تمريرة من إسماعيل جاكوبس ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

ق26. الحارس يتألق من جديد ويتصدى لفرصة من ساديو ماني.

ق17. الحارس يتألق من جديد ويمنع تسديدة من نداي.

ق3. نيكولاس جاكسون يهدر انفرادا صريحا وفرصة الهدف الأول للسنغال.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

السنغال بوتسوانا أمم إفريقيا
