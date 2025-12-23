مباشر أمم إفريقيا - السنغال (2)-(0) بوتسوانا.. جوووول الثاني
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة السنغال ضد بوتسوانا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق57. جووووول الثاني للسنغال عن طريق نيكولاس جاكسون بعد مرور رائع من المدافع داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37. جووووول أول للسنغال عن طريق نيكولاس جاكسون مستغلا تمريرة من إسماعيل جاكوبس ليضع الكرة مباشرة في الشباك.
ق26. الحارس يتألق من جديد ويتصدى لفرصة من ساديو ماني.
ق17. الحارس يتألق من جديد ويمنع تسديدة من نداي.
ق3. نيكولاس جاكسون يهدر انفرادا صريحا وفرصة الهدف الأول للسنغال.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أمم إفريقيا - سينتفيت: المغرب يمتلك منتخبا جيدا وأثق في تأهلنا انطلاقة الفهود تشكيل أمم إفريقيا - رباعي ناري في هجوم السنغال.. واختيارات من داخل القارة لـ بوتسوانا أمم إفريقيا - شوكويزي: كل لاعب إفريقي يتطلع إلى صلاح.. ويمكننا الفوز باللقب انتهت أمم إفريقيا - الكونعو الديمقراطية (1)-(0) بنين أمم إفريقيا – التشكيل.. رباعي بريميرليج يقود الكونغو الديمقراطية ودوكو دودو في وسط بنين أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق
أخر الأخبار
الكويت الكويتي يتعاقد مع بديل سام مرسي 27 دقيقة | المحترفون