انطلاقة الفهود

يبدو أن منتخب الكونغو الديمقراطية على أتم الاستعداد للانطلاق وذلك بالفوز على منافسه بنين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وسجل ثيو بونجوندا هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد.

ويلقب منتخب الكونغو الديمقراطية بالفهود.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للكونغو الديمقراطية في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت قيادة سيباستيان ديسابر.

وتأهل الكونغو الديمقراطية في النسخة الماضية من البطولة مع المدرب الفرنسي من دور المجموعات بواقع 3 تعادلات ثم انتصر على مصر في دور الـ 16 بركلات الترجيح والذي يعتبر تعادل.

ثم واجه منتخب غينيا في ربع النهائي وحقق الفوز الأول له 3-1، وخسر من كوت ديفوار بهدف دون رد قبل أن يخسر مرة أخرى من جنوب إفريقيا في تحديد المركزي الثالث والرابع بركلات الترجيح 6-5.

وبهذا الفوز حصل الكونغو الديمقراطية على أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة.

ويتواجد منتخبا بوتسوانا والسنغال مع الكونغو الديمقراطية وبنين.

وشارك فيستون ماييلي لاعب بيراميدز في الدقيقة 85 بدلا من باكامبو.

التشكيل

يقود رباعي الدوري الإنجليزي أرثر ماسواكو وأكسل توانزيبي وأرون وان بيساكا ونوح صديقي منتخب الكونغو الديمقراطية.

ولعب دوكو دودو لاعب سموحة السابق وليتشويس البرتغالي الحالي وسط الفريق.

وصف المباراة

بدأ منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة ضاغطا على بنين وفي الدقيقة 16 تمكن بونجوندا من تسجيل الهدف الأول بعدما ترك مدافع بنين الكرة ظنا أن الكرة ستصل لحارس المرمى لكن بونجوندا سبق ولحق بالكرة وسددها في المرمى.

وفي الدقيقة 29 سدد بونجوندا كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في مدافع بنين.

وأحرز باكامبو الهدف الثاني من رأسية متقنة في الدقيقة 48، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وتصدى ساتورنين ألاجبي ببراعة لانفراد سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 71.

وجاء التصدي الحاسم من ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الديمقراطية من تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90.