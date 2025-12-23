كريستيانو رونالدو يشارك في دوري أبطال آسيا 2 لأول مرة

أعلن جورجي جيسوس مدرب النصر مشاركة نجمه كريستيانو رونالدو لأول مرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 هذا الموسم.

جيسوس لم يدفع برونالدو في أي مباراة بدوري أبطال آسيا 2 هذا الموسم بغرض الراحة.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "كريستيانو رونالدو سيكون متواجدًا في مباراة الزوراء العراقي".

وسجل رونالدو 11 هدفا وصنع 2 خلال 12 مباراة لعبها مع النصر هذا الموسم.

وأضاف "شهر يناير مهم للغاية في نادي النصر، ولا نعلم هل سنتعاقد مع مهاجم أو لاعب وسط".

وتابع "لا تقلقني إصابة الثنائي محمد سيماكان وإينيجو مارتينيز".

ويصطدم النصر بفريق الزوراء ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2.

ويحتل النصر الصدارة بالعلامة الكاملة من 5 انتصارات.