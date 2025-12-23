عمر عبد العزيز يكشف لـ في الجول حقيقة تهربه من الزمالك

نفى عمر عبد العزيز حارس مرمى الزمالك ما أشيع عن هروبه من الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com: "مندهش مما أشيع عن هروبي من النادي، كنت أعاني من نزلة برد شديدة أصبت بها أثناء تواجدي في معسكر منتخب مصر مواليد 2007 ولم أستكمل المعسكر ولكن حالتي تحسنت حاليا وسأعود للمشاركة في التدريبات بداية من الغد".

وتابع "بخصوص تجديد عقدي بالطبع لم أتهرب وأنا تحت أمر النادي لأنه صاحب الفضل علي".

وشارك عبد العزيز مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عاما والتي أقيمت بقطر.

وأسهم عمر في وصول مصر لدور الـ 32 والعبور من دور المجموعات بعد تقديم أداء جيد.

وسبق لعمر عبد العزيز الصعود للمشاركة مع الفريق الأول للزمالك بالتدريبات في أكثر من مناسبة سابقة، كما سبق له دخول قائمة المباريات.