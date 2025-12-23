تشكيل أمم إفريقيا - رباعي ناري في هجوم السنغال.. واختيارات من داخل القارة لـ بوتسوانا

أعلن كل من تيدي باليرين مدرب السنغال ومورينا روموريبولي مدرب بوتسوانا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب السنغال مع بوتسوانا على ملعب طنجة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويشهد تشكيل السنغال تواجد رباعي هجومي مكون من ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وإسماعيلا سار وإليمان نداي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبين دياتا - كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي - إسماعيل جاكوبس.

الوسط:بابي جاي - إدريسا جانا جاي.

أمامهما: إليمان نداي - ساديو ماني - إسماعيلا سار.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويلعب منتخب بوتسوانا بتشكيل بالكامل من داخل قارة إفريقيا وب 4 لاعبين فقط من خارج بوتسوانا.

بينما جاء تشكيل بوتسوانا كالتالي:

الحارس: جويتسوني فوكو.

الدفاع: ألفورد فيلافي - موشا جاولواولي - ثاتايوني ديثوكوي - موثوسي جونسون.

الوسط: ليبوجانج ديتسيلي - جابي موهوتسيوا - موثوسي كوبر.

الهجوم: كابيلو سيكانيينج - أوماتلا كيباثو - توميسانج أوريبوني.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة مع الكونغو الديموقراطية وبنين وبوتسوانا.