مصدر من اتحاد الكرة: 3 وزارات ستشارك في خطة تطوير الكرة المصرية 2038
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 16:09
كتب : بسام أبو بكر
كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الكشف عن الخطة الكاملة لتطوير الكرة المصرية.
وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن خطة تطوير الكرة المصرية والتي من المقرر أن تستمر حتى 2038.
وقال المصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "خطة تطوير الكرة المصرية 2038 سيتم الإعلان عنها مكتوبة خلال شهر يناير المقبل".
وأضاف "ستشهد الخطة تعاون بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ويجب أن توافق الدولة على مصادر التمويل لأن كل وزارة ستخصص جزء من ميزانيتها لإنجاح المشروع".
ويشارك منتخب مصر حاليا في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة بالمغرب.
وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى بأمم إفريقيا على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.
