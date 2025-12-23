تشكيل الأهلي - حمزة عبد الكريم والشحات يقودان الهجوم ضد غزل المحلة
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 16:00
كتب : FilGoal
أعلن يس توروب مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد غزل المحلة.
ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.
ويشهد التشكيل تواجد حمزة عبد الكريم وحسين الشحات في خط الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمد سيحا.
الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد عابدين - مصطفى العش - محمد رأفت.
الوسط: إبراهيم عادل - مهند الشامي - إبراهيم كاظم.
الهجوم: حسين الشحات حمزة عبد الكريم - عمر معوض
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد زعلوك – هشام مصطفى – حازم جمال – ياسين عاطف – بلال عطية – محمد عاطف – إياد مدحت – حمزة الدجوي – عمر العدوي.
وحصل الأهلي على 3 نقاط في أول مباراتين بدور المجموعات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والهزيمة من إنبي.
