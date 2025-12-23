أمم إفريقيا - شوكويزي: كل لاعب إفريقي يتطلع إلى صلاح.. ويمكننا الفوز باللقب

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

صامويل شوكويزي - نيجيريا

يرى صامويل شوكويزي لاعب فولام ومنتخب نيجيريا ضرورة احترام جيمي كاراجير لمحمد صلاح أسطورة ليفربول.

صامويل شوكويزي

النادي : فولام

ويشارك منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة بالمغرب.

بالنسبة لي محمد صلاح أسطورة ليفربول ولا يوجد حل وسط، أحترم رأي صلاح وأحترم رأي المدرب أيضا لكن عليك أن تحترم الآخرين أيضا".

وواصل "على كاراجير أن يحترم اللاعب لأنه لعب في ليفربول أيضا ويعلم الأوقات الصعبة التي يواجهها اللاعبين، لست بحاجة لأقول شيء ولكن عليك احترام رأي اللاعب أو ما قاله واعتقد أن الجلوس على مقاعد البدلاء يؤلم كثيرا كلاعب وكشخص وصلاح لاعب رائع ولا يمكن وضعه في هذا الموقف".

وتابع "حتى لو لم يسجل صلاح عليك أن تتركه في الملعب وحتى لو أشركته أو بدأت به أو ستزيله لاحقها لكن عليك أن تتركه والفريق لا يقدم أداء أفضل بدونه، إذا كان الوضع سيكون أفضل سأقول حسنا لكن عليك أن تحترم اللاعب كما تحترم النادي وهذا ليس شيء عليك تجميله".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان صلاح سيستمر في ليفرول، هذا قراره الشخصي وهو وحده من يعرف ما يريد ولكن أتمنى له كل التوفيق لأن كل لاعب إفريقي يتطلع إليه بعد ما فعله في الدوري الإنجليزي، هو صاحب أعلى معدل لتسجيل الأهداف، لقد أمضى ما يقارب 5 أو 6 مواسم وهو يسجل 30 هدفا".

وشدد "نيجيريا ستصل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا معها مصر والمغرب والسنغال وإلى النهائي سيصل نيجيريا ضد المغرب ويمكننا أن نفوز باللقب وأثق في ذلك".

وأتم "نؤمن بأنفسنا، لم نتأهل إلى كأس العالم ولكن ليس لدينا خيار آخر ونركز فقط على أمم إفريقيا ونريد أن نجعل بلدنا فخورة بنا".

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة مع تونس وتنزانيا وأوغندا.

صامويل شوكويزي نيجيريا محمد صلاح
