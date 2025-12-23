مؤمن سليمان: الخسارة بخماسية أمام أهلي جدة؟ فازوا علينا بأقل مجهود ممكن

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 14:57

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

أقر مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بأحقية أهلي جدة في الفوز على فريقه بخماسية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "النتيجة عادلة، لأن أهلي جدة كان أفضل منا في الشوط الثاني".

وأضاف "دخلنا المباراة بخطة جيدة، سيطرنا على الكرة وصنعنا بعض الفرصا، لكن بعد الهدف الثاني انهار الفريق بدنيا وذهنيا".

وتابع "حاولنا الضغط في الشوط الأول واللعب بروح هجومية، لكن أهلي جدة يملك لاعبين أصحاب خبرة عالية، نجحوا في التعامل معنا بأقل مجهود ممكن".

وأتم المدرب المصري "بشكل عام لا يمكننا الاعتراض على النتيجة".

وأبقت الخسارة آمال الشرطة في التأهل قائمة من الناحية الحسابية فقط.

وبرصيد نقطة واحدة، سيواجه الشرطة كلاً من ناساف الأوزبكي والدحيل القطري في فبراير المقبل.

فيما يختتم أهلي جدة مشواره في مرحلة الدوري بمواجهتين أمام الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين.

مؤمن سليمان الشرطة العراقي أهلي جدة
