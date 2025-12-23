انتهت أمم إفريقيا - الكونعو الديمقراطية (1)-(0) بنين

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

ثيو بونجوندا - الكونغو الديمقراطية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكونغو الديمقراطية ضد بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------------

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجزائر: درسنا السودان جيدا.. وندرك ضرورة الفوز بأول مباراة

انتهت

ق 85: دخول فيستون ماييلي لاعب بيراميدز بدلا من باكامبو.

ق 90: ليونيل مباسي حارس الكونغو الديمقراطية ينقذ مرماه من تسديدة خطيرة.

ق 71: ساتورنين ألاجبي حارس مرمى بنين يتصدى ببراعة لانفراد سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية.

ق 51: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 48: جووووووووول سيدريك باكامبو بعد رأسية متقنة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 29: تسديدة خطيرة من بونجوندا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في مدافع بنين.

ق 16: جووووووووووووول ثيو بونجوندا بعدما ترك مدافع بنين الكرة ظنا أن الكرة ستصل لحارس المرمى لكن بونجوندا سبق ولحق بالكرة وسددها في المرمى.

بداية المباراة

الكونغو الديمقراطية بنين أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - سينتفيت: المغرب يمتلك منتخبا جيدا وأثق في تأهلنا مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) بوتسوانا.. الحارس يتألق انطلاقة الفهود تشكيل أمم إفريقيا - رباعي ناري في هجوم السنغال.. واختيارات من داخل القارة لـ بوتسوانا أمم إفريقيا - شوكويزي: كل لاعب إفريقي يتطلع إلى صلاح.. ويمكننا الفوز باللقب أمم إفريقيا – التشكيل.. رباعي بريميرليج يقود الكونغو الديمقراطية ودوكو دودو في وسط بنين أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - سينتفيت: المغرب يمتلك منتخبا جيدا وأثق في تأهلنا 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
فولكروج يخضع للكشف الطبي مع ميلان 29 دقيقة | ميركاتو
مباشر كأس عاصمة مصر - غزل المحلة (1)-(1) الأهلي.. جوووول كاظم 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) بوتسوانا.. الحارس يتألق 37 دقيقة | أمم إفريقيا
انطلاقة الفهود 42 دقيقة | أمم إفريقيا
كريستيانو رونالدو يشارك في دوري أبطال آسيا 2 لأول مرة 45 دقيقة | سعودي في الجول
عمر عبد العزيز يكشف لـ في الجول حقيقة تهربه من الزمالك 48 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أمم إفريقيا - رباعي ناري في هجوم السنغال.. واختيارات من داخل القارة لـ بوتسوانا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519758/مباشر-أمم-إفريقيا-الكونعو-الديمقراطية-1-0-بنين-تصدي-رائع-من-الحارس