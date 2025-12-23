انتهت أمم إفريقيا - الكونعو الديمقراطية (1)-(0) بنين
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 14:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكونغو الديمقراطية ضد بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.
--------------------------------------
انتهت
ق 85: دخول فيستون ماييلي لاعب بيراميدز بدلا من باكامبو.
ق 90: ليونيل مباسي حارس الكونغو الديمقراطية ينقذ مرماه من تسديدة خطيرة.
ق 71: ساتورنين ألاجبي حارس مرمى بنين يتصدى ببراعة لانفراد سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية.
ق 51: إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق 48: جووووووووول سيدريك باكامبو بعد رأسية متقنة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 29: تسديدة خطيرة من بونجوندا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في مدافع بنين.
ق 16: جووووووووووووول ثيو بونجوندا بعدما ترك مدافع بنين الكرة ظنا أن الكرة ستصل لحارس المرمى لكن بونجوندا سبق ولحق بالكرة وسددها في المرمى.
بداية المباراة