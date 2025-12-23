انتهت أمم إفريقيا - الكونعو الديمقراطية (1)-(0) بنين

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

ثيو بونجوندا - الكونغو الديمقراطية

انتهت

ق 85: دخول فيستون ماييلي لاعب بيراميدز بدلا من باكامبو.

ق 90: ليونيل مباسي حارس الكونغو الديمقراطية ينقذ مرماه من تسديدة خطيرة.

ق 71: ساتورنين ألاجبي حارس مرمى بنين يتصدى ببراعة لانفراد سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية.

ق 51: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 48: جووووووووول سيدريك باكامبو بعد رأسية متقنة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 29: تسديدة خطيرة من بونجوندا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في مدافع بنين.

ق 16: جووووووووووووول ثيو بونجوندا بعدما ترك مدافع بنين الكرة ظنا أن الكرة ستصل لحارس المرمى لكن بونجوندا سبق ولحق بالكرة وسددها في المرمى.

بداية المباراة

الكونغو الديمقراطية بنين أمم إفريقيا
