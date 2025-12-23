أمم إفريقيا – التشكيل.. رباعي بريميرليج يقود الكونغو الديمقراطية ودوكو دودو في وسط بنين

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بنين.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية خصمه بنين بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد فيستون ماييلي لاعب بيراميدز على مقاعد البدلاء.

بينما يقود رباعي الدوري الإنجليزي أرثر ماسواكو وأكسل توانزيبي وأرون وان بيساكا ونوح صديقي يقود الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: ليونيل مباسي

الدفاع: أرون وان بيساكا – شانسيل مبيمبا – أكسل توانزيبي – أرثر ماسواكو

الوسط: صامويل موتوسامي - نوح صديقي

أمامهما: ناثانيال مبوكو – إيدو كاييمبي – ثيو بونجوندا

الهجوم: سيدريك باكامبو

بينما على الجانب الآخر أعلن جيرنوت رور المدير الفني لبنين تشكيل فريقه.

ويلعب دوكو دودو لاعب سموحة السابق وليتشويس البرتغالي الحالي وسط الفريق.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: ساتورنين ألاجبي

الدفاع: عبد الرشيد موميني – أوليفير فيردون – يوهان روتشي – تاميمو أورو

الوسط: حساني إيموراني – سيسي دالميدا

أمامهما: جوديل دوسو – دوكو دودو – أيجون توسين

الهجوم: رودولفو ألوكو

ويتواجد منتخبا بوتسوانا والسنغال رفقة الكونغو الديمقراطية وبنين في المجموعة الرابعة.

