نيوم يستعيد أحمد حجازي بعد شهرين من الغياب

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

أكد كريستوف جالتييه مدرب نيوم استعادة خدمات قائد فريقه أحمد حجازي، قبل استئناف مباريات الدوري السعودي.

ويلعب نيوم ضد النجمة ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي يوم الخميس.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "استعدنا خدمات كل من أحمد حجازي وسلمان الفرج وعلاء حجي".

وأضاف "سيكونون متاحين للعب ابتداءً من مباراة النجمة".

وتعود آخر مباراة ظهر فيها حجازي ليوم 24 أكتوبر الماضي، وكانت ضد الخليج في الدوري السعودي.

فقد غاب أمام الخلود بسبب تراكم البطاقات، ثم غاب أمام النصر والتعاون بسبب الإصابة.

وتابع المدرب الفرنسي "سعيد جداً لاستئناف بطولة الدوري من جديد، كانت فترة توقف بدون مباريات رسمية أثناء كأس العرب".

وأتم "ركزنا خلال هذه الفترة على الجوانب التكتيكية وخضنا مباراتين وديتين أمام الخلود والهلال".

ويحتل نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز المركز الثامن في جدول المسابقة برصيد 14 نقطة.

أحمد حجازي نيوم كريستوف جالتييه
