لمحاولة التواجد في كأس العالم.. نيمار يجري عملية جراحية ناجحة في الركبة

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

أعلن نادي سانتوس البرازيلي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها نيمار في الركبة.

النادي : سانتوس

وأجرى نيمار عملية جراحية ناجحة بالمنظار في ركبته.

ويستهدف نيمار التواجد في كأس العالم 2026 رفقة البرازيل.

وكان نيمار قد تحامل على نفسه من أجل صعوبة موقف سانتوس في جدول ترتيب الدوري البرازيلي الموسم المنقضي والمنافسة على البقاء.

وشارك نيمار مع سانتوس في مباراة يوفينتودي بالجولة قبل الأخيرة من الدوري البرازيلي وسجل هاتريك خلال 18 دقيقة.

وتمكن نيمار من إنقاذ فريقه وحافظ على بقائه في الدوري البرازيلي للموسم الجديد.

وأنهى سانتوس الدوري في المركز الـ 12 بعد الفوز في الـ 3 مباريات الأخيرة.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة اليسرى وحصل على إذن راحة لنهاية الموسم حتى لا تتفاقم الإصابة.

