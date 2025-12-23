شكوك حول مشاركة مينامينو في كأس العالم بعد إصابته بالصليبي

تحوك الشكوك حول قدرة الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو على المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وذلك بعدما أكد ناديه الفرنسي تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وتعرض مينامينو للإصابة في مواجهة أوكسير في كأس فرنسا يوم الأحد.

وتترواح مدة العودة بعد الإصابة بالرباط الصليبي بين 6 و9 أشهر.

مما يرجح إمكانية غياب لاعب ليفربول السابق عن صفوف منتخب اليابان في كأس العالم يونيو المقبل.

ويلعب المنتخب الياباني ضمن المجموعة السادسة رفقة تونس وهولندا وأحد المتأهلين من الملحق العالمي.

اللاعب البالغ من العمر لعب 73 مباراة دولية بقميص اليابان، وسجل 26 هدفا.