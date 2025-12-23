18 شهرا وصفر دقائق لعب.. ميلان يتفق مع أوريجي على فسخ عقده

توصل نادي ميلان إلى اتفاق مع لاعبه ديفوك أوريجي لفس العقد بالتراضي.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن النادي الإيطالي اتفق مع أوريجي على فسخ العقد بالتراضي ليصبح لاعبا حرا.

ويظل أوريجي لمدة 18 شهرا بدون لعب أي دقائق مع الفريق.

وحاول ميلان من قبل فسخ عقد أوريجي، إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء حتى بدون اللعب للحصول على راتبه الذي يصل إلى 4 ملايين يورو في العام.

واتخذ ميلان خطوة تجاه اللاعب باستبعاده من الفريق الأول وتواجده رفقة الفريق الثاني "ميلان فوتورو" لإجباره على الرحيل وفسخ العقد إلا أنه صمد حتى حان الوقت حاليا لموافقته على الرحيل.

وانضم أوريجي لميلان في موسم 2022-23 قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وخاض مع الروسونيري في أول موسم 36 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وأعير في الموسم التالي لنوتنجهام فورست وخاض 22 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

