أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 13:10
كتب : FilGoal
وصف بخيت خميس لاعب منتخب السودان الأوضاع في بلاده بالكارثية قبل مباراة فريقه ضد الجزائر.
ويستعد منتخب السودان لمواجهة منافسه الجزائر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا الأربع المقبل.
وقال بخيت خميس خلال المؤتمر الصحفي: "الظروف التي يمر بها السودان كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، الحمد لله تمكننا من تحقيق النتائج الإيجابية رغم الظروف، هناك تواصل مع عائلاتنا وهم الداعم الأكبر بالنسبة لنا في النجاحات التي نحققها".
وأنهى حديثه قائلا: "أمم إفريقيا بطولة من خلالها نستطيع أن نقدم أفضل ما نملك من أجل شعبنا الصامد والصابر فهو الداعم لنا في كل الظروف".
ويتواجد منتخبا بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في المجموعة رفقة السودان والجزائر.
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - الكونعو الديمقراطية (1)-(0) بنين.. جووووووووول بونجوندا أمم إفريقيا – التشكيل.. رباعي بريميرليج يقود الكونغو الديمقراطية ودوكو دودو في وسط بنين أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجزائر: درسنا السودان جيدا.. وندرك ضرورة الفوز بأول مباراة أمم إفريقيا – مدرب زيمبابوي: لهذا السبب صلاح قيمته 100 مليون أمم إفريقيا - مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مصطفى محمد