أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد

وصف بخيت خميس لاعب منتخب السودان الأوضاع في بلاده بالكارثية قبل مباراة فريقه ضد الجزائر.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة منافسه الجزائر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا الأربع المقبل.

وقال بخيت خميس خلال المؤتمر الصحفي: "الظروف التي يمر بها السودان كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، الحمد لله تمكننا من تحقيق النتائج الإيجابية رغم الظروف، هناك تواصل مع عائلاتنا وهم الداعم الأكبر بالنسبة لنا في النجاحات التي نحققها".

وأنهى حديثه قائلا: "أمم إفريقيا بطولة من خلالها نستطيع أن نقدم أفضل ما نملك من أجل شعبنا الصامد والصابر فهو الداعم لنا في كل الظروف".

ويتواجد منتخبا بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في المجموعة رفقة السودان والجزائر.

