أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق

أوضح كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق وصعوبة التجهيز النفسي للاعبين بسبب ظروف البلاد.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة منافسه الجزائر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا الأربع المقبل.

وقال المدرب الغاني خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بتواجد منتخب السودان في مثل هذه البطولة الكبيرة، نحن جميعا نعرف أن هناك حرب في السودان وأعتقد أن هذه البطولة سترسم البسمة على وجه الشعب السوداني وسنحاول أن نقدم أداء جيدا".

وأضاف "حاولنا تجهيز الفريق لنلعب بشكل جيد وتمثيل السودان بشكل جيد في ظل عدم لعب دوري محلي في السودان خلال الـ 3 أعوام الأخيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نقوم بعملنا فنيا وخططيا، لكن الأهم الناحية النفسية، أحيانا تسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب ما، لكننا نتحلى بالصبر لأن الوضع صعب، لكن بوصولنا إلى البطولة فنحن نريد أن نسعد كل السودانيين ونجعلهم فخورين بكونهم سودانيين".

ويتواجد منتخبا بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في المجموعة رفقة السودان والجزائر.