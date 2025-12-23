أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - نيجيريا

يعتقد رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن منتخب بلاده يملك القدرات والإمكانات التي تؤهله للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

ويصطدم منتخب الجزائر بشقيقه السوداني في الجولة الافتتاحية بأمم إفريقيا، ضمن المجموعة الخامسة يوم الأربعاء.

وقال محرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "من المهم أن نبدأ المنافسة بشكل جيد. في آخر نسختين لم نكن في المستوى، لكن ذلك أصبح من الماضي، ونريد التعويض وتقديم أداء أفضل".

وتابع "أعتقد أن الوقت أصبح مناسبًا لهذا الجيل لاستعادة الأمجاد، فهناك جيل جديد من اللاعبين الشباب، إلى جانب آخرين يتمتعون بالخبرة".

وأضاف "نريد كتابة تاريخ جديد للمنتخب الجزائري، ويجب أن تكون البداية أمام السودان بإظهار مستوانا الحقيقي. لا أعذار، نحن جاهزون".

وأتم جناح أهلي جدة "أظن أننا نملك القدرات والإمكانات، ولدينا مجموعة مميزة، وعلينا إظهار ذلك يوم الأربعاء والتأكيد على أن كل شيء على ما يرام".

منتخب الجزائر لم يفز بأي مباراة في النسختين الماضيتين وودع من الدور الأول في كلاهما.

وذلك بعد تحقيقه للقب 2019 في مصر.

رياض محرز الجزائر السودان كأس أمم إفريقيا
