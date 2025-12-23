أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجزائر: درسنا السودان جيدا.. وندرك ضرورة الفوز بأول مباراة

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

الجزائر

شدد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر على ضرورة تحقيق الفوز في أول مباراة لمحاربي الصحراء في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويصطدم منتخب الجزائر بشقيقه السوداني في الجولة الافتتاحية بأمم إفريقيا، ضمن المجموعة الخامسة يوم الأربعاء.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "عملنا بجد طيلة الأيام الماضية من أجل تقديم مباراة جيدة أمام السودان، تسمح لنا بمواصلة المغامرة بثقة وايجابية".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مدرب زيمبابوي: لهذا السبب صلاح قيمته 100 مليون أمم إفريقيا - مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مصطفى محمد أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق

وأضاف "سنواجه منتخبا خاض كأس أمم إفريقيا للمحليين وكأس العرب بنفس التشكيلة تقريبا، وقد قمنا بدراسته بشكل جيد".

وتابع "يجب أن تفوز بأول لقاء من أجل الحصول على الثقة التي تحتاجها".

وشدد بيتكوفيتش "الفوز سيمنح الفريق الثقة والدوافع الإيجابية لما تبقى من المنافسة".

وأوضح مدرب الجزائر "نحترم المنافس ولدينا ثقة كبيرة في قدراتنا".

وأتم "قلت للاعبين يجب أن تنسوا ما حدث في آخر نسختين، ما فات ليس مهما، واليوم هو الأهم، علينا أن نعمل بجد في هذه النسخة".

منتخب الجزائر لم يفز بأي مباراة في النسختين الماضيتين وودع من الدور الأول في كلاهما.

وذلك بعد تحقيقه للقب 2019 في مصر.

كأس أمم إفريقيا فلاديمير بيتكوفيتش الجزائر السودان
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - الكونعو الديمقراطية (1)-(0) بنين.. جووووووووول بونجوندا أمم إفريقيا – التشكيل.. رباعي بريميرليج يقود الكونغو الديمقراطية ودوكو دودو في وسط بنين أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر أمم إفريقيا – مدرب زيمبابوي: لهذا السبب صلاح قيمته 100 مليون أمم إفريقيا - مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مصطفى محمد
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - الكونعو الديمقراطية (1)-(0) بنين.. جووووووووول بونجوندا 33 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – التشكيل.. رباعي بريميرليج يقود الكونغو الديمقراطية ودوكو دودو في وسط بنين 40 دقيقة | أمم إفريقيا
نيوم يستعيد أحمد حجازي بعد شهرين من الغياب 50 دقيقة | المحترفون
لمحاولة التواجد في كأس العالم.. نيمار يجري عملية جراحية ناجحة في الركبة ساعة | أمريكا
شكوك حول مشاركة مينامينو في كأس العالم بعد إصابته بالصليبي ساعة | آسيا
18 شهرا وصفر دقائق لعب.. ميلان يتفق مع أوريجي على فسخ عقده ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519749/أمم-إفريقيا-مؤتمر-مدرب-الجزائر-درسنا-السودان-جيدا-وندرك-ضرورة-الفوز-بأول-مباراة