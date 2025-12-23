أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجزائر: درسنا السودان جيدا.. وندرك ضرورة الفوز بأول مباراة

شدد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر على ضرورة تحقيق الفوز في أول مباراة لمحاربي الصحراء في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويصطدم منتخب الجزائر بشقيقه السوداني في الجولة الافتتاحية بأمم إفريقيا، ضمن المجموعة الخامسة يوم الأربعاء.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "عملنا بجد طيلة الأيام الماضية من أجل تقديم مباراة جيدة أمام السودان، تسمح لنا بمواصلة المغامرة بثقة وايجابية".

وأضاف "سنواجه منتخبا خاض كأس أمم إفريقيا للمحليين وكأس العرب بنفس التشكيلة تقريبا، وقد قمنا بدراسته بشكل جيد".

وتابع "يجب أن تفوز بأول لقاء من أجل الحصول على الثقة التي تحتاجها".

وشدد بيتكوفيتش "الفوز سيمنح الفريق الثقة والدوافع الإيجابية لما تبقى من المنافسة".

وأوضح مدرب الجزائر "نحترم المنافس ولدينا ثقة كبيرة في قدراتنا".

وأتم "قلت للاعبين يجب أن تنسوا ما حدث في آخر نسختين، ما فات ليس مهما، واليوم هو الأهم، علينا أن نعمل بجد في هذه النسخة".

منتخب الجزائر لم يفز بأي مباراة في النسختين الماضيتين وودع من الدور الأول في كلاهما.

وذلك بعد تحقيقه للقب 2019 في مصر.