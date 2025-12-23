تقرير يكشف مدة غياب برونو فيرنانديز للإصابة

كشفت صحيفة ميرور مدة غياب برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

وتعرض برونو لإصابة خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ميرورو، فإن غياب برونو فيرنانديز عن مانشستر يونايتد لمدة لا تقل عن شهر بسبب الإصابة بتمزق عضلي.

ووفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد يضع روبن نيفيز لاعب الهلال ضمن خياراته لتعويض غياب برونو.

وتغلب أستون فيلا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

بينما تجمد رصيد يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه نيوكاسل في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.