أمم إفريقيا – مدرب زيمبابوي: لهذا السبب صلاح قيمته 100 مليون

مدح ماريو مارينيكا المدير الفني لزيمبابوي محمد صلاح لاعب منتخب مصر بعد المباراة التي جمعتهما.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة جدا ضد مصر، بدأنا بشكل قوي ولعبنا بخطة واضحة ونجحت في أغلب فترات اللقاء".

وأضاف "منتخب مصر يضم لاعبين مميزين وقلت لكم من قبل إن محمد صلاح قادر على التسجيل أمام ريال مدريد وكان من الممكن أن يسجل 3 أو 4 أهداف في مرمانا، فهو لاعب تقدر قيمته بـ 100 مليون لسبب واضح لأنه استثنائي ونجم كبير، لا يوجد لاعب في العالم يمكن مراقبته بمفرده، إنه لاعب رائع بالفعل".

وتابع "لم نحاول إيقاف لاعب واحد فقط، بل سعينا لإيقاف منتخب مصر بأكمله ونجحنا في ذلك بشكل جيد خلال فترات عديدة وصنعنا العديد من الفرص".

وأنهى حديثه قائلا: "الخسارة كانت مؤلمة جدا بهذا الشكل في الدقائق الأخيرة، لكن هذه هي كرة القدم".

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح في النسخة الخامسة على التوالي لكأس الأمم الإفريقية.

