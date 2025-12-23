أمم إفريقيا - مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة

أوضح عمر مرموش نجم منتخب مصر أن الفراعنة بحاجة للتمسك بعقلية الفوز دائما حتى في حالة التأخر في النتيجة، وهو ما حدث أمام زيمبابوي.

وتقدم برينس دوبي لزيمبابوي في الدقيقة 20، بينما تعادل مرموش لمصر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91، ضمن الجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا.

وقال مرموش في تصريحات للصحفيين: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا خلقنا الكثير من الفرص، وهو أمر هام".

وأضاف "لم يحالفنا التوفيق في ترجمة الفرص إلى أهداف، لكن المهم أننا أظهرنا العقلية التي نلعب بها".

وتابع "من الضروري في البطولات المجمعة التحلي بعقلية مثل هذه، عقلية البحث عن الفوز دائما حتى لو تأخرت في النتيجة".

وأتم مهاجم مانشستر سيتي "سعداء بهذا الفوز، سنغلق صفحة لقاء زيمبابوي ونبدأ التركيز على المباريات المقبلة".

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح في النسخة الخامسة على التوالي لكأس الأمم الإفريقية.