مواعيد مباريات الثلاثاء 23 ديسمبر.. 4 مباريات بـ أمم إفريقيا والأهلي في كأس عاصمة مصر

تقام 4 مباريات في كأس أمم إفريقيا خلال اليوم الثالث من البطولة للمجموعتي الثالثة والرابعة.

ويلاقي الأهلي منافسه غزل المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

ويواجه أرسنال منافسه كريستال بالاس في مباراة قوية في دور الـ 8 بكأس الرابطة الإنجليزية.

وتلعب مباراة في دور الـ 32 من كأس مصر بين سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة.

لمعرفة جميع مباريات اليوم من هنا.

أمم إفريقيا

الكونغو الديمقراطية × بنين.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

السنغال × بوتسوانا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

نيجيريا × تنزانيا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

تونس × أوغندا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس عاصمة مصر

غزل المحلة × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

مودرن سبورت × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال × كريستال بالاس.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.