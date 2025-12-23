مواعيد مباريات الثلاثاء 23 ديسمبر.. 4 مباريات بـ أمم إفريقيا والأهلي في كأس عاصمة مصر

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

الأهلي ضد إنبي

تقام 4 مباريات في كأس أمم إفريقيا خلال اليوم الثالث من البطولة للمجموعتي الثالثة والرابعة.

ويلاقي الأهلي منافسه غزل المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

ويواجه أرسنال منافسه كريستال بالاس في مباراة قوية في دور الـ 8 بكأس الرابطة الإنجليزية.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد

وتلعب مباراة في دور الـ 32 من كأس مصر بين سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة.

لمعرفة جميع مباريات اليوم من هنا.

أمم إفريقيا

الكونغو الديمقراطية × بنين.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

السنغال × بوتسوانا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

نيجيريا × تنزانيا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

تونس × أوغندا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس عاصمة مصر

غزل المحلة × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

مودرن سبورت × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال × كريستال بالاس.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

الأهلي أمم إفريقيا كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر المقبلة ضد جنوب إفريقيا والقناة الناقلة مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار برئاسة مرتجي.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي إلى نادي لايبزج بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قائمة الأهلي - الشحات وسط أسماء شابة.. وإراحة أكثر من لاعب قبل مواجهة وي
أخر الأخبار
تقرير يكشف مدة غياب برونو فيرنانديز للإصابة 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 29 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا – مدرب زيمبابوي: لهذا السبب صلاح قيمته 100 مليون 49 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة 56 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مصطفى محمد ساعة | أمم إفريقيا
مواعيد مباريات الثلاثاء 23 ديسمبر.. 4 مباريات بـ أمم إفريقيا والأهلي في كأس عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق 10 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519742/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-23-ديسمبر-4-مباريات-بـ-أمم-إفريقيا-والأهلي-في-كأس-عاصمة-مصر