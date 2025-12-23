أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 01:34

كتب : عمرو عبد المنعم

حسام حسن مع محمد صلاح

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أنه كان يشعر بالجماهير المصرية التي تتابع مباراة زيمبابوي، ولذلك كان يريد أن يحقق الفوز.

حسام حسن

النادي : مصر

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقال حسام في المؤتمر الصحفي: "كنت أثق في العودة والفوز وبين الشوطين لم أتحدث مع اللاعبين أننا متأخرين، ولكن تحدثت عن ضرورة تصحيح الوضع واستغلال الفرق والإصرار على الانتصار".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد

وأضاف "كان من الممكن أن نسجل هدفين في أول 5 دقائق وتتغير المباراة تماما".

وواصل "كنت أشعر أن الفرص التي تضيع سترتد علينا بهدف وهذا حدث فعلا لأن هذه هي كرة القدم".

وأشار "حرصت على إعداد إمام عاشور في المعسكر قبل البطولة ووصل لحالة جيدة".

وشدد "المباراة المقبلة سنلعب ضد منتخب قوي جدا وهو جنوب إفريقيا، ونحن مستعدون للمستوى الأعلى والمباريات الأقوى".

واستطرد "أشكر الجمهور الذي حضر المباراة، وكنت أحمل الهم بسبب الجمهور في مصر ودعيت أن نفوز حتى نسعدهم جميعا".

وأكد "محمد صلاح عندما يكون في ظروف صعبة في ناديه أو يمر بفترة عدم توفيق عندما يعود للمنتخب نساعده ونحاول أن يستعيد حالته الفنية والمعنوية".

وتابع "كنت أثق في صلاح أنه سيصنع الفارق لمصر، وهو مهم معنويا لنا وهدفه رسالة أنه قادر على المساعدة في تحقيق الفوز سواء لفريقه أو منتخب بلاده".

وأوضح "كل التقدير لكل اللاعبين بالتحديد محمد صلاح لأنني أعرف الظروف التي مر بها، وسيكون من أهم نجوم البطولة ومؤثر جدا في نتائج منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "أن تحول الخسارة لفوز فذلك من الإيجابيات وأنت بذلك ترسل رسائل قوية للمنافسين أن مصر جاءت لتفوز، ولكن الأمر السلبي هو إهدار الكثير من الفرص ويجب أن نجد الحل له، وهذه المباراة أثبتت أن اللاعبين في منتخب مصر عند حسن الظن ويتحملون المسؤولية".

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح للمرة الخامسة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الإفريقية محمد صلاح
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي أمم إفريقيا - حسام حسن: سيناريو الفوز على زيمبابوي يثبت أن البطولة ليست سهلة أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا أمم إفريقيا - عمر مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي أمم إفريقيا - محمد هاني: لعبنا جيدا ضد زيمبابوي رغم الفوز بصعوبة أمم إفريقيا - الخامسة.. صلاح يواصل مطاردة حسام حسن بهدفه في زيمبابوي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - مدرب أنجولا: جنوب إفريقيا من الأفضل في القارة.. ودفعنا ثمن خطئين 2 ساعة | أمم إفريقيا
انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: سيناريو الفوز على زيمبابوي يثبت أن البطولة ليست سهلة 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519741/أمم-إفريقيا-مؤتمر-حسام-حسن-كنت-أحمل-هم-الجماهير-في-مصر-وصلاح-يصنع-الفارق