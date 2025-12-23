أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أنه كان يشعر بالجماهير المصرية التي تتابع مباراة زيمبابوي، ولذلك كان يريد أن يحقق الفوز.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقال حسام في المؤتمر الصحفي: "كنت أثق في العودة والفوز وبين الشوطين لم أتحدث مع اللاعبين أننا متأخرين، ولكن تحدثت عن ضرورة تصحيح الوضع واستغلال الفرق والإصرار على الانتصار".

وأضاف "كان من الممكن أن نسجل هدفين في أول 5 دقائق وتتغير المباراة تماما".

وواصل "كنت أشعر أن الفرص التي تضيع سترتد علينا بهدف وهذا حدث فعلا لأن هذه هي كرة القدم".

وأشار "حرصت على إعداد إمام عاشور في المعسكر قبل البطولة ووصل لحالة جيدة".

وشدد "المباراة المقبلة سنلعب ضد منتخب قوي جدا وهو جنوب إفريقيا، ونحن مستعدون للمستوى الأعلى والمباريات الأقوى".

واستطرد "أشكر الجمهور الذي حضر المباراة، وكنت أحمل الهم بسبب الجمهور في مصر ودعيت أن نفوز حتى نسعدهم جميعا".

وأكد "محمد صلاح عندما يكون في ظروف صعبة في ناديه أو يمر بفترة عدم توفيق عندما يعود للمنتخب نساعده ونحاول أن يستعيد حالته الفنية والمعنوية".

وتابع "كنت أثق في صلاح أنه سيصنع الفارق لمصر، وهو مهم معنويا لنا وهدفه رسالة أنه قادر على المساعدة في تحقيق الفوز سواء لفريقه أو منتخب بلاده".

وأوضح "كل التقدير لكل اللاعبين بالتحديد محمد صلاح لأنني أعرف الظروف التي مر بها، وسيكون من أهم نجوم البطولة ومؤثر جدا في نتائج منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "أن تحول الخسارة لفوز فذلك من الإيجابيات وأنت بذلك ترسل رسائل قوية للمنافسين أن مصر جاءت لتفوز، ولكن الأمر السلبي هو إهدار الكثير من الفرص ويجب أن نجد الحل له، وهذه المباراة أثبتت أن اللاعبين في منتخب مصر عند حسن الظن ويتحملون المسؤولية".

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح للمرة الخامسة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية.