أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي

كشف عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي عما دار في غرفة ملابس الفراعنة بين شوطي المباراة أمام زيمبابوي.

وقال مرموش في المؤتمر الصحفي: "حسام حسن كان يحفزنا ويطلب منا الحفاظ على الهدوء لأننا صنعنا الكثير من الفرص في الشوط الأول".

وأضاف "قال لنا إننا بمجرد تسجيل الهدف الأول ستصبح المباراة أسهل، وهو ما حدث حيث صارت الكرة بين أقدامنا أكثر سلاسة بعد أن سجلنا".

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وتقدم برينس دوبي لزيمبابوي في الدقيقة 20، بينما تعادل مرموش لمصر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح في النسخة الخامسة على التوالي لكأس الأمم الإفريقية.