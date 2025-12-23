أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 01:06

كتب : محمد جمال

مصطفى محمد - منتخب مصر في المغرب

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن مصطفى محمد ومحمد حمدي ثنائي الفريق سيخضع لكشف طبي.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقال إبراهيم حسن لـ FilGoal.com: "الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي سيخضع لكشف طبي".

وأتم إبراهيم حسن حديثه "بينما محمد صلاح بحالة جيدة وغير مصابين".

وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "مصطفى محمد ومحمد حمدي تعرضا لكدمات خلال مباراة زيمبابوي وسيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة".

واشتكى محمد صلاح بعد تسجيله هدف الفوز من ألم في وجه قدمه، قبل أن يتم التأكد من حالته الجيدة.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح للمرة الخامسة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية، بعدما عاد للتسجيل بعد غيابه عن التهديف في النسخة الماضية من البطولة، وذلك بسبب إصابته في أول مباراة وقتها.

محمد صلاح أمم إفريقيا مصر
