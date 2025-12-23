أمم إفريقيا - مدرب أنجولا: جنوب إفريقيا من الأفضل في القارة.. ودفعنا ثمن خطئين

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 00:54

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

يرى باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا أن فريقه قدم مباراة جيدة ضد جنوب إفريقيا رغم الهزيمة.

وخسر منتخب أنجولا من جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مراكش بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وقال بوميل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نشعر بالحزن لأننا خسرنا المباراة الأولى، كنا نريد بدء البطولة بالحصول على نقاط".

وتابع "واجهنا فريقا من الأفضل في القارة وقدمنا مباراة جيدة وارتكبنا خطئين ودفعنا ثمنهما ثم حاولنا العودة بعد ذلك في المباراة".

وأضاف "أهنئ جنوب إفريقيا على الفوز وعلينا التركيز على القادم لأن أمامنا مباراتين مقبلتين".

ويتزيل منتخب أنجولا جدول ترتيب المجموعة برفقة زيمبابوي بدون نقاط وبنفس فارق الأهداف، بينما يتصدر المجموعة كل من مصر وجنوب إفريقيا.

ويلتقي منتخب أنجولا في مباراته المقبلة مع زيمبابوي قبل مواجهة مصر في المباراة الثالثة.

