انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي

حقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

بذلك الفوز يتصدر منتخب مصر المجموعة برفقة جنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما وبنفس فارق الأهداف.

ويقدم لكم FilGoal.com 10 أرقام تحققت خلال المباراة.

-حقق منتخب مصر انتصاره الأول في أمم إفريقيا بعد سلسلة من 6 تعادلات متتالية (الكاميرون – السنغال – موزمبيق – غانا – كاب فيردي)

-حقق منتخب مصر الفوز في مباراته الافتتاحية بأمم إفريقيا لأول مرة بعد نسختين غاب فيهما الانتصار بخسارة ضد نيجيريا 2021 وتعادل ضد موزمبيق 2023.

-حقق منتخب مصر انتصاره الثالث تاريخيا على زيمبابوي في أمم إفريقيا بعد الفوز من قبل في نسختي 2004 و2019.

-منتخب مصر تأخر في النتيجة للمباراة الخامسة على التوالي في أمم إفريقيا. وحقق الفوز بعد التأخر لأول مرة منذ التأخر ضد المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا 2021.

-سجل محمد صلاح هدفا على الأقل لمنتخب مصر للنسخة الخامسة على التوالي من أمم إفريقيا معادلا رقم ديدييه دروجبا، وكالوشا بواليا. صامويل إيتو، وأندري أيو، وأسامواه جيان سجلا في 6 نسخ متتالية كأصحاب الرقم القياسي.

-سجل محمد صلاح هدفه الثامن في أمم إفريقيا معادلا رقم أحمد حسن كثالث الهدافين التاريخيين للفراعنة في البطولة بعد حسن الشاذلي وحسام حسن.

ساهم مصطفى محمد في هدف على الأقل لمنتخب مصر للمباراة الخامسة على التوالي في أمم إفريقيا. سجل وصنع ضد موزمبيق ثم سجل هدفا ضد غانا، وكاب فيردي، والكونغو الديموقراطية، وزيمبابوي.

-شارك ياسر إبراهيم، وحسام عبد المجيد، وإبراهيم عادل في مباراة ببطولة أمم إفريقيا لأول مرة.

-وصل محمد حمدي لمساهمته الثامنة بقميص منتخب مصر. سجل هدفا وصنع 7، وهي الصناعة الأولى له في أمم إفريقيا تاريخيا.

-فشل منتخب مصر في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في أمم إفريقيا. 8 أهداف استقبلتها مصر في 5 مباريات منذ التعادل في الوقت الأصلي والإضافي ضد السنغال بنهائي 2021.

-منذ نسخة 2017 وحتى مباراة اليوم، خاض منتخب مصر 5 مباريات افتتاحية في 5 نسخ متتالية، اضطر فيهم لإجراء 4 تبديلات اضطرارية للإصابة.

2017 ضد مالي - عصام الحضري بدلا من أحمد الشناوي.

2019 ضد زيمبابوي – لا يوجد.

2021 ضد نيجيريا – عمر كمال بدلا من أكرم توفيق وأيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح.

2023 ضد موزمبيق – لا يوجد.

2025 ضد زيمبابوي – أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي.