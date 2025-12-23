أمم إفريقيا - حسام حسن: سيناريو الفوز على زيمبابوي يثبت أن البطولة ليست سهلة

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أن فوز الفراعنة الصعب على زيمبابوي يثبت صعوبة بطولة أمم إفريقيا وجاء ليبرهن ذلك للاعبين.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقال حسام عبر بي إن سبورتس: "صعبنا الأمور على أنفسنا ولكن كان هناك سوء توفيق كبير وقلة تركيز وعدم إصرار على تسجيل الفرص السهلة".

وأكمل "شددت على اللاعبين قبل المباراة على ضرورة تسجيل الفرص السهلة وهذا لم يحدث في البداية".

وأضاف "زيمبابوي صدقوا أنفسهم بعد هدف التقدم، ولكن كان لدينا التركيز والإصرار واستطعنا العودة والفوز".

وأردف "الفوز جاء بصعوبة حتى نعرف أن البطولة ليست سهلة، ومطلوب منا أن ننافس ومن حق مصر أن تكون مرشحة للفوز باللقب ولن يأتي ذلك بسهولة".

وأشار "لا يوجد مباراة سهلة لأن كل المنتخبات لديها الطموح لإثبات أنفسهم، كان ممكن أن نتدارك هدف زيمبابوي وأن نستغل الفرص السهلة التي أتيحت لنا".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع اللاعبين عن المباراة كان يهمني من قبل البطولة أن نفوز في أول لقاء".

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح للمرة الخامسة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

