أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا

يرى ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر أن فريقه يملك لاعبين أصحاب عقلية كبيرة.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي مصر

وفازت مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال ياسر عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "أبارك للجماهير المصرية التي ساندتنا في المدرجات، دخلنا المباراة مبكرا وأهدرنا الكثير من الفرص واستقبلنا هدفا عكس سير المباراة، ولكن لدينا لاعبين كبار ولديهم وعي وتمكنا من التماسك".

وواصل: "فكرنا أولا في تسجيل التعادل ثم هدف الفوز، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة مبكرا لولا الفرص المهدرة، وسنعمل على ذلك خلال المباريات المقبلة وعلى الدفاع أيضا".

وتابع: "لعبت مع حسام عبد المجيد خلال مباراة نيجيريا، وأنا أحب اللعب بجانبه ويعجبني ما يقدمه وأشاهده وأتابعه باستمرار، نذاكر سويا الفرق التي سنواجهها والمهاجم الذي سيلعب ضدنا، وحسام من العقليات التي تستوعب سريعا".

وأضاف: "جنوب إفريقيا فريق قوي ونعرف معظم لاعبيه، سنغلق صفحة زيمبابوي ونذاكر جيدا قبل مباراة جنوب إفريقيا برفقة الجهاز الفني، وسنرى نقاط ضعفهم ونركز على المباراة المقبلة".

وحصلت مصر على أول 3 نقاط في المجموعة لتتصدر المجموعة رفقة جنوب إفريقيا بنفس عدد النقاط وفارق الأهداف.