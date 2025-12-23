أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

مصر ضد زيمبابوي

يرى ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر أن فريقه يملك لاعبين أصحاب عقلية كبيرة.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وفازت مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال ياسر عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "أبارك للجماهير المصرية التي ساندتنا في المدرجات، دخلنا المباراة مبكرا وأهدرنا الكثير من الفرص واستقبلنا هدفا عكس سير المباراة، ولكن لدينا لاعبين كبار ولديهم وعي وتمكنا من التماسك".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - محمد هاني: لعبنا جيدا ضد زيمبابوي رغم الفوز بصعوبة أمم إفريقيا - الخامسة.. صلاح يواصل مطاردة حسام حسن بهدفه في زيمبابوي أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر المقبلة ضد جنوب إفريقيا والقناة الناقلة أمم إفريقيا - الثاني.. أرقام من هدف عمر مرموش في مرمى زيمبابوي

وواصل: "فكرنا أولا في تسجيل التعادل ثم هدف الفوز، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة مبكرا لولا الفرص المهدرة، وسنعمل على ذلك خلال المباريات المقبلة وعلى الدفاع أيضا".

وتابع: "لعبت مع حسام عبد المجيد خلال مباراة نيجيريا، وأنا أحب اللعب بجانبه ويعجبني ما يقدمه وأشاهده وأتابعه باستمرار، نذاكر سويا الفرق التي سنواجهها والمهاجم الذي سيلعب ضدنا، وحسام من العقليات التي تستوعب سريعا".

وأضاف: "جنوب إفريقيا فريق قوي ونعرف معظم لاعبيه، سنغلق صفحة زيمبابوي ونذاكر جيدا قبل مباراة جنوب إفريقيا برفقة الجهاز الفني، وسنرى نقاط ضعفهم ونركز على المباراة المقبلة".

وحصلت مصر على أول 3 نقاط في المجموعة لتتصدر المجموعة رفقة جنوب إفريقيا بنفس عدد النقاط وفارق الأهداف.

ياسر إبراهيم مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد أمم إفريقيا - مدرب أنجولا: جنوب إفريقيا من الأفضل في القارة.. ودفعنا ثمن خطئين انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي أمم إفريقيا - حسام حسن: سيناريو الفوز على زيمبابوي يثبت أن البطولة ليست سهلة أمم إفريقيا - عمر مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - مدرب أنجولا: جنوب إفريقيا من الأفضل في القارة.. ودفعنا ثمن خطئين 2 ساعة | أمم إفريقيا
انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: سيناريو الفوز على زيمبابوي يثبت أن البطولة ليست سهلة 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519734/أمم-إفريقيا-ياسر-إبراهيم-أحب-اللعب-بجانب-عبد-المجيد-ونعرف-جنوب-إفريقيا-جيدا