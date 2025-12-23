أمم إفريقيا - عمر مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لـ مصر ضد زيمبابوي

حصل عمر مرموش لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مواجهة زيمبابوي.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مصر

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أدرار في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل مرموش الهدف الأول لمصر خلال المباراة بالدقيقة 64 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ماذا قدم مرموش خلال المباراة

لعب: 90 دقيقة.

سدد: 8.

سدد على المرمى: 4.

التمريرات المفتاحية: 1.

التمريرات: 36/42 بنسبة نجاح 86%.

المراوغات: 7/11 بنسبة نجاح 64%.

لمس الكرة: 72 مرة.

وحصل منتخب مصر على أول 3 نقاط في المجموعة ليتصدر برفقة جدول الترتيب برفقة جنوب إفريقيا بنفس النقاط وفارق الأهداف.

