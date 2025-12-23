أمم إفريقيا - محمد هاني: لعبنا جيدا ضد زيمبابوي رغم الفوز بصعوبة

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

مصر ضد زيمبابوي

يرى محمد هاني لاعب منتخب مصر أن الفراعنة لعبوا بشكل جيد أمام زيمبابوي رغم التأخر في النتيجة وتحقيق الانتصار في الوقت القاتل.

محمد هاني

النادي : الأهلي

مصر

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقال هاني عبر بي إن سبورتس: "انتصار مهم والأهم وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة، البداية دائما ما تكون صعبة ونحاول استكشاف الأجواء في أول مباراة".

وأضاف "أهدرنا فرصة كثيرة في الشوطين وإذا سجلنا هذه الفرص لاختلفت المباراة تماما".

وأكمل "حصلنا على النقاط وأغلقنا صفحة مباراة زيمبابوي وسنبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "الفوز يمنحنا دفعة معنوية لكل اللاعبين قبل المباريات المقبلة، لعبنا ضد زيمبابوي بشكل جيد جدا ولكن غاب عنا التوفيق، وسنعمل على تسجيل الفرص في المباريات المقبلة".

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح للمرة الخامسة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر أمم إفريقيا محمد هاني كأس الأمم الإفريقية
