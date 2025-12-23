أمم إفريقيا - الخامسة.. صلاح يواصل مطاردة حسام حسن بهدفه في زيمبابوي

سجل محمد صلاح هدف فوز منتخب مصر على زيمبابوي في الدقيقة 91.

جاء ذلك في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، والتي انتهت بفوز مصر 2-1.

video:1

محمد صلاح رفع رصيده الدولي إلى 62 هدفا، بفارق 6 أهداف عن حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب والمدير الفني الحالي.

هدف صلاح هو الرابع في مرمى زيمبابوي بعد هاتريك يونيو 2013، في مباراة تصفيات كأس العالم التي انتهت بفوز الفراعنة 4-2.

كذلك صلاح صار أول لاعب مصري يسجل في 5 نسخ متتالية من كأس أمم إفريقيا.

وسجل الملك المصري سجل هدفه الثامن في أمم إفريقيا في 20 مباراة.

وبذلك سجل صلاح في نسخ 2017 و2019 و2021 و2023 و2025 على التوالي.

وتعادل صلاح مع ديدييه دروجبا وكالوشا بواليا.

الرقم القياسي في تاريخ القارة الإفريقية هو التسجيل في 6 نسخ متتالية، وهذا يتطلب مشاركة صلاح وتسجيله في نسخة 2027.

أصحاب الرقم القياسي هم صامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وأندري أيو وأسامواه جيان نجما غانا، الذين سجلوا في 6 نسخ متتالية.

أما على المستوى المحلي

-سجل محمد صلاح هدفه الثامن في أمم إفريقيا معادلا رقم أحمد حسن كثالث الهدافين التاريخيين للفراعنة في البطولة بعد حسن الشاذلي وحسام حسن.