عاد الملك محمد صلاح للتسجيل وقيادة منتخب مصر للفوز، وعاد منتخب مصر ملك قارة إفريقيا لتحقيق الانتصارات في كأس الأمم بعد فترة من الغياب، وذلك بعد الانتصار على زيمبابوي.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح للمرة الخامسة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بقوة وكانت له عدة فرص الأول من اختراق لمنطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور الذي لعب عرضية أبعدها الدفاع لركنية.

وكاد تريزيجيه أن يسجل هدف التقدم بضربة رأسية بعد عرضية من صلاح لكن الحارس أبعد الكرة من على خط المرمى.

ومرة أخرى أهدر إمام عاشور فرصة خطيرة بتسديدة مباشرة بعد عرضية من صلاح لكن الكرة مرت جوار القائم.

وسقط صلاح على الأرض بعد تدخل قوي من أحد لاعبي زيمبابوي عليه لكنه قام وأكمل المباراة.

هدف مفاجئ

video:1

وعلى عكس سير اللعب سجل منتخب زيمبابوي هدف التقدم بهجمة مرتدة عن طريق اللاعب برينس دوبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد منتخب زيمبابوي أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لكن الشناوي تصدى للكرة وأبعدها ياسر إبراهيم.

وتدخل حسام حسن وأجرى التبديل الأول بنزول مصطفى محمد بدلا من إمام عاشور، ليشارك في مركز المهاجم، ويعود عمر مرموش لوسط الملعب.

وسدد مرموش كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركنية.

وحصل تريزيجيه على إنذار بسبب إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء ومحاولة الحصول على ركلة جزاء.

وأهدر مرموش فرصة خطيرة أخرى من على حدود منطقة الجزاء بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وكانت آخر فرص منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق محمد صلاح بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لتصطدم في الدفاع.

لينتهي الشوط الأول بتأخر زيمبابوي بهدف دون رد.

في بداية الشوط الثاني واصل منتخب مصر هجومه بقوة لمحاولة إحراز التعادل، وأرسل محمد حمدي عرضية قابلها مصطفى محمد لكن الكرة خرجت بعيدا عن المرمى.

وسدد مرموش كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية جديدة.

هدف مرموش

وأخيرا أسفر ضغط منتخب مصر عن الهدف الأول في الدقيقة 63 عن طريق عمر مرموش بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من تمريرة محمد حمدي، ليسدد كرة صاروخية من أعلى رأس الحارس.

video:2

وأجرى حسام حسن تبديل مزدوج في الدقيقة 66 بنزول إبراهيم عادل وزيزو بدلا من مروان عطية وتريزيجيه.

وكاد زيزو أن يسجل الهدف الثاني لمصر بعد عرضية رائعة من محمد حمدي قابلها بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى القائم.

وشارك فتوح بدلا محمد حمدي في الدقيقة 82 بعدما تعرض للإصابة.

هدف في الوقت القاتل

وفي الوقت القاتل سجل محمد صلاح هدف فوز مصر في الدقيقة 90+1 بعدما استلم كرة من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء.

ليسدد كرة أرضية على يسار الحارس مسجلا هدف فوز الفراعنة.

video:3