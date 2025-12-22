أمم إفريقيا - الثاني.. أرقام من هدف عمر مرموش في مرمى زيمبابوي
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 23:38
تعادل عمر مرموش لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا.
الهدف جاء في الدقيقة 64 بصناعة محمد حمدي.
video:1
عمر مرموش يعيد المنتخب المصري إلى أجواء المباراة ويدرك التعادل! ⚽🔥#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/qb35Q4UzJn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025
الهدف هو تاسع الأهداف الدولية في رصيد عمر مرموش، في 41 مباراة بقميص الفراعنة.
كذلك هو الهدف الثاني له في أمم إفريقيا، بعد هدفه أمام غانا في مجموعات النسخة الماضية.
مرموش سجل في 3 مباريات من آخر 4 مع المنتخب، بعد أن سجل هدفين فقط في الـ 20 مباراة السابقة.
أما عن حمدي فهي صناعته السابعة مع المنتخب في 33 مباراة.
وهي مساهمته التهديفية الأولى في كأس أمم إفريقيا.
ولم يسبق لزيمبابوي تحقيق أي فوز على الفراعنة رسميا أو وديا، حيث انتهت كل المواجهات الرسمية (4 مباريات) بفوز مصر.