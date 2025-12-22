أمم إفريقيا - الثاني.. أرقام من هدف عمر مرموش في مرمى زيمبابوي

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لـ مصر ضد زيمبابوي

تعادل عمر مرموش لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا.

الهدف جاء في الدقيقة 64 بصناعة محمد حمدي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - هوجو بروس: حاولنا تجنب التعثر قبل مواجهة مصر.. ولم أكن سعيدا بالشوط الأول أمم إفريقيا - السلسلة الأسوأ.. زيمبابوي تسجل أمام مصر لأول مرة منذ 12 عاما أمم إفريقيا - حسام حسن: ندرك مسؤوليتنا تجاه الجمهور المصري.. وكل المنتخبات قوية ولكن

الهدف هو تاسع الأهداف الدولية في رصيد عمر مرموش، في 41 مباراة بقميص الفراعنة.

كذلك هو الهدف الثاني له في أمم إفريقيا، بعد هدفه أمام غانا في مجموعات النسخة الماضية.

مرموش سجل في 3 مباريات من آخر 4 مع المنتخب، بعد أن سجل هدفين فقط في الـ 20 مباراة السابقة.

أما عن حمدي فهي صناعته السابعة مع المنتخب في 33 مباراة.

وهي مساهمته التهديفية الأولى في كأس أمم إفريقيا.

ولم يسبق لزيمبابوي تحقيق أي فوز على الفراعنة رسميا أو وديا، حيث انتهت كل المواجهات الرسمية (4 مباريات) بفوز مصر.

عمر مرموش كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد أمم إفريقيا - مدرب أنجولا: جنوب إفريقيا من الأفضل في القارة.. ودفعنا ثمن خطئين انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي أمم إفريقيا - حسام حسن: سيناريو الفوز على زيمبابوي يثبت أن البطولة ليست سهلة أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - مدرب أنجولا: جنوب إفريقيا من الأفضل في القارة.. ودفعنا ثمن خطئين 2 ساعة | أمم إفريقيا
انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: سيناريو الفوز على زيمبابوي يثبت أن البطولة ليست سهلة 2 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519728/أمم-إفريقيا-الثاني-أرقام-من-هدف-عمر-مرموش-في-مرمى-زيمبابوي