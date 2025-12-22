ليفربول يعلن إجراء إيزاك لعملية جراحية ناجحة في الكاحل

ليفربول يعلن إجراء ألكسندر إيزاك لعملية جراحية ناجحة في الكاحل بعد كسر في عظمة الشظية.

وبحسب بي بي سي سبورت فإن اللاعب سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وأصيب إيزاك في مباراة الفريق ضد توتنام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على توتنام بهدفين لهدف، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وكان إيزاك قد تم استبداله بعد ربع ساعة فقط من مشاركته في مواجهة توتنام.

وشارك إيزاك مع بداية الشوط الثاني بدلا من كونور برادلي المصاب.

ونجح المهاجم السويدي بالفعل من تسجيل هدف الافتتاح في المباراة بالدقيقة 56.

وتعرض إيزاك للإصابة في الدقيقة 60 ليشارك جيرمي فريمبونج بدلا منه.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعد ما حقق انتصارين متتاليين.

ويبتعد ليفربول عن صدارة الدوري الإنجليزي بـ 10 نقاط كاملة.