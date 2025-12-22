أمم إفريقيا - هوجو بروس: حاولنا تجنب التعثر قبل مواجهة مصر.. ولم أكن سعيدا بالشوط الأول

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

شدد هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا على سعادته بما قدمه فريقه في الشوط الثاني ضد أنجولا عكس الشوط الأول.

وفازت جنوب إفريقيا على أنجولا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مراكش بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال بروس عبر شبكة SABC عقب المباراة: "حاولنا تجنب التعثر لأننا في المباراة المقبلة سنواجه مصر وحينها سنقع في ورطة كبيرة".

وواصل "لم أكن سعيدا بالمباراة التي لعبناها في الشوط الأول، بمجرد أن تقدمنا في النتيجة غفونا".

وتابع "تركنا أنجولا تعود في المباراة ولكننا صوبنا الأمور بين الشوطين ثم رأيتم الشوط الثاني، لقد وضعنا ضغط أكبر وتحركنا كان أكبر وحصلنا على فرص وهذا ما أريده".

وأضاف "تشيبانج قام بعودة رائعة للفريق، فجأة أصبحنا نملك السرعة وأصبحنا أخطر وسجلنا هدفا احتسب كتسلل، لا أعرف ما حدث هناك ولكن نعم كان يشكل الخطورة ضد الخصم وكان رائعا في الـ 45 دقيقة التي لعبها".

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا في مباراته المقبلة مع مصر في الجولة الثانية.

