أمم إفريقيا - حسام حسن: ندرك مسؤوليتنا تجاه الجمهور المصري.. وكل المنتخبات قوية ولكن

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تطلعه للفوز على زيمبابوي في المباراة الأولى في كأس أمم إفريقيا.

وقال حسن في تصريحاته عبر قنوات beIN Sports: "هذه أول مباراة لنا ونتيجة إيجابية ستمنحنا دفعة معنوية وثقة في المباريات القادمة".

وأضاف "الفريق مستعد ونملك لاعبين رائعين يعرفون واجبهم تجاه وطنها والجمهور الذي ينتظر أن نسعده بدءا من اليوم".

وأوضح "كل الاحترام والتقدير لفريق زيمبابوي وبقية فرق المجموعة جنوب إفريقيا وأنجولا. لديهم لاعبين وأجهزة فنية على أعلى مستوى ولكن لكل فريق طموحاته".

وأكمل "منتخب مصر كبير في القارة ودائما وأبدا يجب أن يكون مرشحا للبطولة".

واختتم "نسعى لتحقيق نتيحة إيجابية في مباراة اليوم رغم صعوبة المنتخبات الموجودة".

تشكيل منتخب مصر شهد البدء بـ محمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يبدأ عمر مرموش كقلب هجوم على حساب مصطفى محمد.

ويبدأ محمد حمدي كظهير أيسر أساسي، فيما يبدأ حسام عبد المجيد بجانب ياسر إبراهيم كقلبي دفاع ليبدأن سويا لأول مرة في مباراة رسمية بعد البدء ضد نيجيريا في الودية الأخيرة قبل البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – حسام عبد المجيد – ياسر إبراهيم – محمد حمدي.

الوسط: إمام عاشور – حمدي فتحي – مروان عطية.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش – محمد صلاح.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد فاز على أنجولا بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة ذاتها قبل قليل.