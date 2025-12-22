كرة سلة – الأهلي يهزم الزمالك في دوري السوبر

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 75-69 في الجولة الرابعة من المرحلة الترتيبية للدوري المصري لكرة السلة.

وانتصر الأهلي على الزمالك في المباراة التي أقيمت في صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر الأهلي في الجزيرة.

وكان كلينتوني إيرلي لاعب الزمالك أكثر المسجلين للنقاط في المباراة برصيد 21 نقطة.

وبعده آدم موسى لاعب الزمالك أيضا برصيد 14 نقطة.

ومن الأهلي كان إيهاب أمين أكثر المسجلين برصيد 13 نقطة، وبعده عمرو زهران برصيد 11 نقطة.

