انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
نهاية المباراة بفوز مصر
ق 91: جوووووووووووول صلاح والثاني
ق 82: نزول فتوح بدلا من محمد حمدي
ق 73: زيزو رأسية تمر أعلى العارضة
ق 66: نزول زيزو وإبراهيم عادل بدلا من مروان وتريزيجيه
ق 65: تسديدة من مصطفى تمر جوار القائم
ق 63: جووووول عمر مرموش
ق 55: تسديدة من مرموش والحارس يبعدها ركنية
ق 52: فرصة من مصطفى محمد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 48:فرصة خطيرة من صلاح
ق 46: عمر مرموش يهدر أخطر فرصة من أمام المرمى
ق 44: إنذار لتريزيجيه بسبب التمثيل
ق 39: تسديدة قوية من مرموش
ق 38: ضغط قوي من مصر
ق 33: نزول مصطفى محمد بدلا من إمام عاشور
ق 25: الشناوي يمنع الثاني
ق 20: هدف أول لزيمبابوي برينس دوبي
ق 14: سقوط صلاح
ق 12: إمام يهدر بعد عرضية صلاح
ق 9: تهديد مستمر من مصر
ق 6: فرصة خطيرة من تريزيجيه بعد عرضية صلاح
ق 4: عرضية من إمام عاشور يبعدها الدفاع
انطلاق المباراة