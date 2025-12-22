انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 21:28

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لـ مصر ضد زيمبابوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

نهاية المباراة بفوز مصر

ق 91: جوووووووووووول صلاح والثاني

ق 82: نزول فتوح بدلا من محمد حمدي

ق 73: زيزو رأسية تمر أعلى العارضة

ق 66: نزول زيزو وإبراهيم عادل بدلا من مروان وتريزيجيه

ق 65: تسديدة من مصطفى تمر جوار القائم

ق 63: جووووول عمر مرموش

ق 55: تسديدة من مرموش والحارس يبعدها ركنية

ق 52: فرصة من مصطفى محمد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 48:فرصة خطيرة من صلاح

ق 46: عمر مرموش يهدر أخطر فرصة من أمام المرمى

ق 44: إنذار لتريزيجيه بسبب التمثيل

ق 39: تسديدة قوية من مرموش

ق 38: ضغط قوي من مصر

ق 33: نزول مصطفى محمد بدلا من إمام عاشور

ق 25: الشناوي يمنع الثاني

ق 20: هدف أول لزيمبابوي برينس دوبي

ق 14: سقوط صلاح

ق 12: إمام يهدر بعد عرضية صلاح

ق 9: تهديد مستمر من مصر

ق 6: فرصة خطيرة من تريزيجيه بعد عرضية صلاح

ق 4: عرضية من إمام عاشور يبعدها الدفاع

انطلاق المباراة

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا زيمبابوي محمد صلاح
