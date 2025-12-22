تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي

تلقى روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة عرضا من ميلان وأخرى من الدوري الأمريكي للتعاقد معه.

وبحسب صحيفة سبورت نقلا عن قناة "كانال سبورتوفي" البولندية فإن ميلان يسعى لضم ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية عقده.

وذكرت القناة أن ليفاندوفسكي تلقى عروضا من أورلاندو الأمريكي.

ووفقا للقناة فإن رغبة اللاعب البالغ من العمر 37 عاما يفضل البقاء مع برشلونة لموسم آخر حتى إذا اضطر إلى تخفيض مرتبه وتقليص دوره في الفريق.

وتشير القناة إلى أن أورلاندو والدوري الأمريكي أقرب من ميلان للتعاقد مع اللاعب خاصة أن الدوري يهدف إلى استقطاب النجوم.

وكشفت القناة أن موقف برشلونة نفسه غير واضح حتى الآن، في ظل الأوضاع المالية للنادي ورغبته في تقليص الأجور، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل اللاعب إذا تلقى النادي عرضًا مناسبًا أو إذا قرر عدم تجديد عقده.

وشارك ليفاندوفسكي في 18 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين خلال الموسم الجاري.