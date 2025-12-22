تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

تلقى روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة عرضا من ميلان وأخرى من الدوري الأمريكي للتعاقد معه.

وبحسب صحيفة سبورت نقلا عن قناة "كانال سبورتوفي" البولندية فإن ميلان يسعى لضم ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية عقده.

وذكرت القناة أن ليفاندوفسكي تلقى عروضا من أورلاندو الأمريكي.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ختام 2025 في الصدارة.. برشلونة يكسر سلسلة فياريال بثنائية رافينيا ويامال سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن

ووفقا للقناة فإن رغبة اللاعب البالغ من العمر 37 عاما يفضل البقاء مع برشلونة لموسم آخر حتى إذا اضطر إلى تخفيض مرتبه وتقليص دوره في الفريق.

وتشير القناة إلى أن أورلاندو والدوري الأمريكي أقرب من ميلان للتعاقد مع اللاعب خاصة أن الدوري يهدف إلى استقطاب النجوم.

وكشفت القناة أن موقف برشلونة نفسه غير واضح حتى الآن، في ظل الأوضاع المالية للنادي ورغبته في تقليص الأجور، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل اللاعب إذا تلقى النادي عرضًا مناسبًا أو إذا قرر عدم تجديد عقده.

وشارك ليفاندوفسكي في 18 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين خلال الموسم الجاري.

ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني ميلان ميركاتو
نرشح لكم
ليفربول يعلن إجراء إيزاك لعملية جراحية ناجحة في الكاحل بطولة نيريس.. نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب بولونيا ESPN: داني ألفيش يقترب من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو مؤتمر أرتيتا: جيسوس جاهز ومستعد للمشاركة أساسيا ضد كريستال بالاس تيليجراف: ليفربول يسعى للتعاقد مع سيمينيو لتعويض إيزاك تقرير: أستون فيلا يستفسر عن إمكانية ضم تير شتيجن في يناير تقرير: دي روسي يطمح لتدعيم هجوم جنوى بضم دجيكو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر المقبلة ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة 59 ثاتيه | الكرة الإفريقية
عاد الملك دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - الثاني.. أرقام من هدف عمر مرموش في مرمى زيمبابوي 23 دقيقة | أمم إفريقيا
ليفربول يعلن إجراء إيزاك لعملية جراحية ناجحة في الكاحل 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
بطولة نيريس.. نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب بولونيا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - هوجو بروس: حاولنا تجنب التعثر قبل مواجهة مصر.. ولم أكن سعيدا بالشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - السلسلة الأسوأ.. زيمبابوي تسجل أمام مصر لأول مرة منذ 12 عاما ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - حسام حسن: ندرك مسؤوليتنا تجاه الجمهور المصري.. وكل المنتخبات قوية ولكن ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 مباشر أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. جووووووووووووول صلاح 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519720/تقرير-ليفاندوفسكي-يتلقى-عرضا-من-ميلان-والدوري-الأمريكي