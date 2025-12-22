تشكيل زيمبابوي - "حط في أريبي".. خصم مكرر بعد 12 عاما في مواجهة مصر

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

واشنطن أروبي

أعلن منتخب زيمبابوي تحت قيادة مدربه الروماني ماريو مارينيكا عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر في أولى جولات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

ويتواجد الحارس واشنطن أروبي البالغ من العمر 40 عاما في مرمى زيمبابوي.

أروبي، أو "أريبي" كما أسماه المعلق مدحت شلبي، واجه مصر في مجموعات تصفيات كأس العالم 2014.

المباراة التي أقيمت في القاهرة يوم 26 مارس 2013، شهدت فوز مصر 2-1، وهدف فوز مصر أتى من ركلة جزاء سجلها محمد أبو تريكة، وهي تحديدا الكرة التي شهدت هذا التعليق الشهير.

وجاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي

خط الدفاع: جادنوز مورويرا – موناشي جاراناجا – جيرالد تاكوارا - تينيدج هاديبي – إيمانويل جالاي

خط الوسط: جونا فابيتش – مارفيلوس ناكامبا

خط الهجوم: واشنطن نافايا – برينس دوبي – دانييل مسيندامي

وفي المجموعة نفسها فازت جنوب إفريقيا على أنجولا 2-1 في أولى المباريات.

بينما فاز المغرب 2-0 على جزر القمر في افتتاح المجموعة الأولى، وتعادلت مالي وزامبيا 1-1.

