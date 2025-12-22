صواريخ الأولاد تصيب

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 21:11

كتب : عبد الرحمن فوزي

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على أنجولا بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب مراكش، بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

سجل هدفي جنوب إفريقيا في المباراة كل من ليلي فوستر وأوسوين أبوليس، بينما أحرز مانويل شو هدف أنجولا.

وبذلك الفوز حصلت جنوب إفريقيا على أول 3 نقاط في المجموعة للتصدر بشكل مؤقت قبل مباراة مصر وزيمبابوي.

وحققت جنوب إفريقيا الفوز في أول جولة بأمم إفريقيا للمرة الأولى منذ نسخة 2004.

وجاءت خطورة جنوب إفريقيا طوال المباراة عن طريق التسديدات، سواء الأرضية أو التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة شيكو بانزا لاعب الزمالك ضمن صفوف أنجولا في دقائق متأخرة.

التشكيل

قاد ليلي فوستر هجوم جنوب إفريقيا في المباراة، بينما جلس شيكو بانزا وكريستوفر مابولولو على مقاعد بدلاء أنجولا.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ قبل أن تتوقف في الدقيقة الخامسة لوجود عطل في أجهزة تواصل الحكام.

وتألق رونين ويليامز في التصدي لتسديدة رائعة من مبالا نزولا.

وتقدم أوسوين أبوليس بالهدف الأول لجنوب إفريقيا في الدقيقة 20 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد ويليامز للتألق في الدقيقة 29 ومنع رأسية قوية من جيلسون دالا.

وتعادلت أنجولا في الدقيقة 35 عن طريق مانويل شو، الذي استغل عرضية من فريدي ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل تشيبانج موريمي هدفا ثانيا لجنوب إفريقيا في الدقيقة 51، لكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وكاد مبيكيزيلي مبوكازي أن يسجل بتسديدة صاروخية ارتدت من العارضة في الدقيقة 58.

وشهدت الدقيقة 75 مشاركة كريستوفر مابولولو كبديل.

وبعد 4 دقائق سجلت جنوب إفريقيا الهدف الثاني عن طريق فوستر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وشارك شيكو بانزا كبديل في الدقيقة 93 من المباراة.

وستلعب جنوب إفريقيا المباراة المقبلة ضد مصر يوم الجمعة 26 ديسمبر، بينما تلتقي أنجولا في المباراة المقبلة مع زيمبابوي.

جنوب إفريقيا أنجولا أمم إفريقيا
