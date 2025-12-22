صواريخ الأولاد تصيب

حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على أنجولا بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب مراكش، بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

سجل هدفي جنوب إفريقيا في المباراة كل من ليلي فوستر وأوسوين أبوليس، بينما أحرز مانويل شو هدف أنجولا.

وبذلك الفوز حصلت جنوب إفريقيا على أول 3 نقاط في المجموعة للتصدر بشكل مؤقت قبل مباراة مصر وزيمبابوي.

وحققت جنوب إفريقيا الفوز في أول جولة بأمم إفريقيا للمرة الأولى منذ نسخة 2004.

وجاءت خطورة جنوب إفريقيا طوال المباراة عن طريق التسديدات، سواء الأرضية أو التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة شيكو بانزا لاعب الزمالك ضمن صفوف أنجولا في دقائق متأخرة.

التشكيل

قاد ليلي فوستر هجوم جنوب إفريقيا في المباراة، بينما جلس شيكو بانزا وكريستوفر مابولولو على مقاعد بدلاء أنجولا.

تشكيل منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا 🇿🇦🇦🇴 شيكو بانزا على مقاعد بدلاء أنجولا، ومبولي وفوستر يقودان هجوم جنوب إفريقيا 🔥#AFCON2025 pic.twitter.com/Zq7KwoK9bP — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2025

أحداث المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ قبل أن تتوقف في الدقيقة الخامسة لوجود عطل في أجهزة تواصل الحكام.

وتألق رونين ويليامز في التصدي لتسديدة رائعة من مبالا نزولا.

وتقدم أوسوين أبوليس بالهدف الأول لجنوب إفريقيا في الدقيقة 20 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

video:1

وعاد ويليامز للتألق في الدقيقة 29 ومنع رأسية قوية من جيلسون دالا.

وتعادلت أنجولا في الدقيقة 35 عن طريق مانويل شو، الذي استغل عرضية من فريدي ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

video:2

Show's goal for Angola to make it 1-1 against Bafana Bafana #AFCON2025 pic.twitter.com/gXZE4ikbdy — AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 22, 2025

وفي الشوط الثاني سجل تشيبانج موريمي هدفا ثانيا لجنوب إفريقيا في الدقيقة 51، لكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وكاد مبيكيزيلي مبوكازي أن يسجل بتسديدة صاروخية ارتدت من العارضة في الدقيقة 58.

وشهدت الدقيقة 75 مشاركة كريستوفر مابولولو كبديل.

وبعد 4 دقائق سجلت جنوب إفريقيا الهدف الثاني عن طريق فوستر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

video:3

لايل فوستر من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/4SAHMYtS4T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025

وشارك شيكو بانزا كبديل في الدقيقة 93 من المباراة.

وستلعب جنوب إفريقيا المباراة المقبلة ضد مصر يوم الجمعة 26 ديسمبر، بينما تلتقي أنجولا في المباراة المقبلة مع زيمبابوي.