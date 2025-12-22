ESPN: داني ألفيش يقترب من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

داني ألفيش

اقترب داني ألفيش لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه.

داني ألفيش

النادي :

وبحسب شبكة ESPN فإن داني ألفيش يقترب من الاستحواذ على نادي ساو جاو دي فير البرتغالي الذي يتواجد في الدرجة الثالثة.

وذكرت ESPN أن البرازيلي يخطط للعب مع الفريق لمدة 6 أشهر بداية من يناير.

أخبار متعلقة:
بعد الاستئناف.. براءة ألفيش من تهمة الاغتصاب سبورت: يشبه ألفيش وأراده منذ 2022.. فاندرسون على رادار برشلونة الأفضل على الإطلاق.. ميسي يتخطى داني ألفيش ويصبح الأكثر تتويجا بالألقاب ألفيش عن فترته بالسجن: أتأقلم في أي مكان.. وليس لدي الكثير لأفعله حاليا

وواجه ألفيش البالغ من العمر 42 عاما بعض المشاكل في حياته الشخصية مما أدت إلى سجنه لفترة بتهمة الاغتصاب امرأة.

وكانت محكمة برشلونة أعلمت ألفيس ببدء محاكمته بتهمة اغتصاب امرأة شابة في ملهى ليلي في برشلونة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ولكن حصل أسطورة الكرة البرازيلية على حكم بالبراءة من تهمة الاعتداء الجنسي عقب الاستئناف في محكمة العدل الكتالونية.

ويعد نادي بوماس المكسيكي التجربة الأخيرة لألفيس قبل الاعتزال في يناير 2023.

وسبق لـ ألفيش تمثيل أندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساوباولو.

ويمتلك ألفيش 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وفاز معه بكوبا أمريكا مرتين، وبكأس القارات مرتين.

وظهر ألفيش في مباراتين بكأس العالم 2022، مباشرة قبل أن يتورط في قضية الاعتداء الجنسي عقب عودته إلى برشلونة.

البرازيل برشلونة داني ألفيش
نرشح لكم
ليفربول يعلن إجراء إيزاك لعملية جراحية ناجحة في الكاحل بطولة نيريس.. نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب بولونيا تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو مؤتمر أرتيتا: جيسوس جاهز ومستعد للمشاركة أساسيا ضد كريستال بالاس تيليجراف: ليفربول يسعى للتعاقد مع سيمينيو لتعويض إيزاك تقرير: أستون فيلا يستفسر عن إمكانية ضم تير شتيجن في يناير تقرير: دي روسي يطمح لتدعيم هجوم جنوى بضم دجيكو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - الخامسة.. صلاح يواصل مطاردة حسام حسن بهدفه في زيمبابوي دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر المقبلة ضد جنوب إفريقيا والقناة الناقلة 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
عاد الملك 10 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - الثاني.. أرقام من هدف عمر مرموش في مرمى زيمبابوي 32 دقيقة | أمم إفريقيا
ليفربول يعلن إجراء إيزاك لعملية جراحية ناجحة في الكاحل 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
بطولة نيريس.. نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب بولونيا ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - هوجو بروس: حاولنا تجنب التعثر قبل مواجهة مصر.. ولم أكن سعيدا بالشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - السلسلة الأسوأ.. زيمبابوي تسجل أمام مصر لأول مرة منذ 12 عاما ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519716/espn-داني-ألفيش-يقترب-من-الاستحواذ-على-ناد-برتغالي-واللعب-في-صفوفه