ESPN: داني ألفيش يقترب من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه

اقترب داني ألفيش لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه.

داني ألفيش النادي :

وبحسب شبكة ESPN فإن داني ألفيش يقترب من الاستحواذ على نادي ساو جاو دي فير البرتغالي الذي يتواجد في الدرجة الثالثة.

وذكرت ESPN أن البرازيلي يخطط للعب مع الفريق لمدة 6 أشهر بداية من يناير.

وواجه ألفيش البالغ من العمر 42 عاما بعض المشاكل في حياته الشخصية مما أدت إلى سجنه لفترة بتهمة الاغتصاب امرأة.

وكانت محكمة برشلونة أعلمت ألفيس ببدء محاكمته بتهمة اغتصاب امرأة شابة في ملهى ليلي في برشلونة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ولكن حصل أسطورة الكرة البرازيلية على حكم بالبراءة من تهمة الاعتداء الجنسي عقب الاستئناف في محكمة العدل الكتالونية.

ويعد نادي بوماس المكسيكي التجربة الأخيرة لألفيس قبل الاعتزال في يناير 2023.

وسبق لـ ألفيش تمثيل أندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساوباولو.

ويمتلك ألفيش 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وفاز معه بكوبا أمريكا مرتين، وبكأس القارات مرتين.

وظهر ألفيش في مباراتين بكأس العالم 2022، مباشرة قبل أن يتورط في قضية الاعتداء الجنسي عقب عودته إلى برشلونة.