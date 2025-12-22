مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا

شدد مصدر مسؤول من الأهلي على أن ناديه لا يمانع انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، نافيا تعمد الأهلي عرقلة الصفقة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "ما يقال عن تعمد الأهلي عرقلة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة غير صحيح".

وأضاف "الأهلي يرحب بانتقال اللاعب إلى برشلونة لكن العرض المالي المقدم من النادي الإسباني لا يفي طموحاتنا ولا يتناسب مع قيمة اللاعب الذي يعد أحد أبرز المواهب في مصر وإفريقيا".

وأتم تصريحاته "ننتظر من برشلونة التقدم بعرض جديد ووقتها لن نتردد في السماح للاعب بالاحتراف".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس قال إن المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني والأهلي بشأن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لا تسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وقال رومانو إن حمزة عبد الكريم يحلم بالانضمام إلى برشلونة، وأن المفاوضات تسير بين الناديين بشأن اللاعب في الوقت الحالي.

وأن عبد الكريم يعتبر انتقاله إلى برشلونة "حلما" لمسيرته الكروية. كما أكد رومانو أن الأهلي في الوقت الحالي يعرقل إتمام الصفقة بسبب مطالباته برسوم انتقال كبيرة.

وهو الأمر الذي يجعل المفاوضات لا تسير بشكل جيد بين الناديين، لكن برشلونة لا يزال يعمل على إتمام الصفقة وضم اللاعب.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تفاصيل مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.

وأن الأهلي موافق على إعارة حمزة إلى برشلونة من حيث المبدأ ولا يمانع مجانية الإعارة.

ووضع برشلونة بندا لشراء اللاعب بشكل نهائي بعد الإعارة بما يقارب 5 ملايين يورو تشمل مكافآت متعلقة بالأداء والأهداف، وسيتم دفع قيمة الصفقة على أقساط.

ويرغب الأهلي في زيادة قيمة بند البيع النهائي وتنظيم أقساط الدفع وأيضا البنود المتعلقة بالأداء.

ويرغب الأهلي أيضا في وضع بنود خلال فترة الإعارة تضمن له عائدا ماليا حال تألق اللاعب مع برشلونة.

وينتظر الأهلي قرار برشلونة بشأن بنود عقد الإعارة وإذا لم يتم تحسينها، سيطلب تحسين بنود عقد البيع النهائي للاعب.